В лесах Нижнего Тагила высадят 600 тысяч сосен для восстановления леса

При этом пострадавшие от пожаров территории около поселков Анатольская и Леневка, а также сады на Монзино пока засаживать растениями не будут, так как сперва нужно провести обследование. Потом на проверку в Минприроды отправят составленные акты итогов обследования. В ведомстве будет оценен размер ущерба и разработан план восстановления.