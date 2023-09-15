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В лесах Нижнего Тагила высадят 600 тысяч сосен для восстановления леса

В лесах Нижнего Тагила высадят 600 тысяч сосен для восстановления леса

15 сентября 2023, 11:29
Фото: 1MI
600 тысяч сеянцев сосен посадят в лесах Нижнего Тагила для восстановления после массовых природных пожаров.

Так, сеянцы в Нижнем Тагиле будут посажены на площади 232 гектара. В селах Николо-Павловское, Серебрянка и Башкарка высадят оставшиеся деревья, которые арендаторы не успели посадить весной из-за жаркой и сухой погоды. Об этом ИА «Все новости» рассказали в лесничестве Нижнего Тагила.

При этом пострадавшие от пожаров территории около поселков Анатольская и Леневка, а также сады на Монзино пока засаживать растениями не будут, так как сперва нужно провести обследование. Потом на проверку в Минприроды отправят составленные акты итогов обследования. В ведомстве будет оценен размер ущерба и разработан план восстановления.

Всего в 2023 году в Свердловской области планируется восстановить более 30 тысяч гектаров, пострадавших от природного бедствия.

Напомним, в Свердловской области до конца 2023 года участники акции «Сохраним лес» высадят более 105 тысяч деревьев. Так, высадки будут проходить в Ирбитском, Талицком и Серовском районах и других населенных пунктах региона.

Более 105 тысяч деревьев высадят в Свердловской области
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