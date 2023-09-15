В Нижнем Тагиле презентовали проект будущего крытого катка на Вые

Работами по проектированию здания занимается МБУ «Тагилгражданпроект». Под строительство управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила сформировало земельный участок площадью более 9,9 тысячи квадратных метров. Каток с искусственным льдом разместится на улице Красноармейская в районе стадиона «Высокогорец».