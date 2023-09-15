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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Нижнем Тагиле презентовали проект будущего крытого катка на Вые

В Нижнем Тагиле презентовали проект будущего крытого катка на Вые

15 сентября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Управление архитектуры Нижнего Тагила презентовало проект крытого круглогодичного катка, который планируется построить на Вые. В скором времени его отправят на госэкспертизу.

Работами по проектированию здания занимается МБУ «Тагилгражданпроект». Под строительство управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила сформировало земельный участок площадью более 9,9 тысячи квадратных метров. Каток с искусственным льдом разместится на улице Красноармейская в районе стадиона «Высокогорец».

Проект крытого катка на Вые в Нижнем ТагилеПроект крытого катка на Вые в Нижнем Тагиле
Проект крытого катка на Вые в Нижнем Тагиле
Фото: Проектная документация

На сегодняшний день заканчивается разработка проекта, после чего он будет направлен на государственную экспертизу, выяснила редакция TagilCity.ru.

Согласно рабочей документации, здание будет одноэтажным, пропускная способность катка составит 50 человек. Предварительная стоимость строительства объекта в феврале 2023 года составляла около 650 миллионов рублей.

По данным редакции TagilCity.ru на месте будущей постройки сейчас находится пустырь, заросший деревьями.

За этой местностью давно никто не ухаживает, полная разруха. Мы будем только рады, если вместо битых бутылок и собачьих фекалий там появится спортивное сооружение, полезное для тагильчан, — рассказал житель Выи Иван.
Будущее место строительства крытого катка в Нижнем ТагилеБудущее место строительства крытого катка в Нижнем Тагиле
Будущее место строительства крытого катка в Нижнем ТагилеБудущее место строительства крытого катка в Нижнем Тагиле
Будущее место строительства крытого катка в Нижнем ТагилеБудущее место строительства крытого катка в Нижнем Тагиле
Будущее место строительства крытого катка в Нижнем ТагилеБудущее место строительства крытого катка в Нижнем Тагиле
Будущее место строительства крытого катка в Нижнем ТагилеБудущее место строительства крытого катка в Нижнем Тагиле
Будущее место строительства крытого катка в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
Новый крытый каток появится на Вые в Нижнем Тагиле
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