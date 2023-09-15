В Нижнем Тагиле презентовали проект будущего крытого катка на Вые

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Работами по проектированию здания занимается МБУ «Тагилгражданпроект». Под строительство управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила сформировало земельный участок площадью более 9,9 тысячи квадратных метров. Каток с искусственным льдом разместится на улице Красноармейская в районе стадиона «Высокогорец».
На сегодняшний день заканчивается разработка проекта, после чего он будет направлен на государственную экспертизу, выяснила редакция TagilCity.ru.
Согласно рабочей документации, здание будет одноэтажным, пропускная способность катка составит 50 человек. Предварительная стоимость строительства объекта в феврале 2023 года составляла около 650 миллионов рублей.
По данным редакции TagilCity.ru на месте будущей постройки сейчас находится пустырь, заросший деревьями.
За этой местностью давно никто не ухаживает, полная разруха. Мы будем только рады, если вместо битых бутылок и собачьих фекалий там появится спортивное сооружение, полезное для тагильчан, — рассказал житель Выи Иван.