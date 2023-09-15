tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В парке Маяковского в Екатеринбурге закрыт один вход на полтора месяца

В парке Маяковского в Екатеринбурге закрыт один вход на полтора месяца

15 сентября 2023, 04:15
В Екатеринбурге закрыли вход в ЦПКиО им. Маяковского на улице Щорса на полтора месяца. Вход не работает с 14 сентября 2023 года.

Вход пришлось временно закрыть в связи с проведением реконструкционных работ. Заходить в парк можно будет с улицы Ткачей, рассказали в пресс-службе парка Маяковского.

Реконструкция в парке будет проходить в несколько этапов. Первый пройдет с 14 сентября по 25 октября 2023 года. В этом участке рабочие будут производить замену асфальта, установят цветочные клумбы и архитектурные формы.

Напомним, в августе 2023 года жители Екатеринбурга пожаловались на плохо уложенную дорожку в парке Маяковского. Из-за ямки в брусчатке несколько отдыхающих в парке споткнулись и упали.

«За час разбились четверо!». Екатеринбуржцы жалуются на дорожку в ЦПКиО
Узнать подробнее
Читайте также:
«Все время пилят и рубят»: парк в Черноисточинске под Тагилом меняется на глазахНовые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом30 школ планируется реконструировать в Екатеринбурге до 2045 года
#Общество#Город#Реконструкция#Закрытие#Парк#Клумбы#Асфальт#Парк Маяковского#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#ЦПКиО#Вход
Подпишитесь
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
Вчера, 12:07
Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября
Вчера, 13:03
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
13 сентября, 07:57
Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города
Вчера, 08:45
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
Вчера, 09:52