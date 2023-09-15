В парке Маяковского в Екатеринбурге закрыт один вход на полтора месяца

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Вход пришлось временно закрыть в связи с проведением реконструкционных работ. Заходить в парк можно будет с улицы Ткачей, рассказали в пресс-службе парка Маяковского.
Реконструкция в парке будет проходить в несколько этапов. Первый пройдет с 14 сентября по 25 октября 2023 года. В этом участке рабочие будут производить замену асфальта, установят цветочные клумбы и архитектурные формы.
Напомним, в августе 2023 года жители Екатеринбурга пожаловались на плохо уложенную дорожку в парке Маяковского. Из-за ямки в брусчатке несколько отдыхающих в парке споткнулись и упали.