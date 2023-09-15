В спецоперации погиб 39-летний майор МЧС из Североуральска

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
До участия в боевых действиях Кривоносов занимал должность замначальника 15-го пожарно-спасательного отряда, говорится в некрологе, опубликованном в группе «МЧС Североуральск, Ивдель, Пелым» во «ВКонтакте».
За 12 лет офицер дослужился до звания майора. После выхода на пенсию в 2021 году какое-то время работал в коммерческой фирме, после чего был мобилизован на службу в качестве взводного командира артиллерии. Погиб 29 августа 2023 года.
Ранее стало известно о гибели в СВО 37-летнего солиста ансамбля из Свердловской области. До этого в Серове похоронили 38-летнего участника спецоперации, в гражданской жизни работавшего слесарем-сантехником.