В Свердловской области 27-летнему сортировщику грозит до 15 лет тюрьмы за драку

По версии следствия, 25 декабря 2022 года парень распивал спиртное в компании приятелей в квартире дома в Верхней Синячихе. В один момент у обвиняемого вспыхнул конфликт со знакомым мужчиной, которого, когда они оказались на улице, он ударил по голове рукой, отчего тот упал и ударился головой о землю. Затем агрессор нанес еще два удара — тоже по голове. Спустя несколько месяцев, в марте, пострадавший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.