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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

«Упал и ударился головой»: свердловчанина осудят за пьяную драку под Новый год

В Свердловской области 27-летнему сортировщику грозит до 15 лет тюрьмы за драку

15 сентября 2023, 14:45
Фото: 1MI

«Упал и ударился головой»: свердловчанина осудят за пьяную драку под Новый год

В Свердловской области перед судом предстанет 27-летний сортировщик фанеры из Алапаевского района, которого обвиняют в избиении знакомого до смерти.

По версии следствия, 25 декабря 2022 года парень распивал спиртное в компании приятелей в квартире дома в Верхней Синячихе. В один момент у обвиняемого вспыхнул конфликт со знакомым мужчиной, которого, когда они оказались на улице, он ударил по голове рукой, отчего тот упал и ударился головой о землю. Затем агрессор нанес еще два удара — тоже по голове. Спустя несколько месяцев, в марте, пострадавший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

По словам начальника пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, окружение молодого человека описывает его как «человека положительного, но склонного к агрессии» в состоянии опьянения, судим он не был. По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК), ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что жителя Ирбитского района осудят за убийство знакомого из кустарно модифицированного ружья.

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#Происшествия#Свердловская область#Избиение#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Драка#Григорий Орлов
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