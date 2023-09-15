В Свердловской области 27-летнему сортировщику грозит до 15 лет тюрьмы за драку

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
По версии следствия, 25 декабря 2022 года парень распивал спиртное в компании приятелей в квартире дома в Верхней Синячихе. В один момент у обвиняемого вспыхнул конфликт со знакомым мужчиной, которого, когда они оказались на улице, он ударил по голове рукой, отчего тот упал и ударился головой о землю. Затем агрессор нанес еще два удара — тоже по голове. Спустя несколько месяцев, в марте, пострадавший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.
По словам начальника пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, окружение молодого человека описывает его как «человека положительного, но склонного к агрессии» в состоянии опьянения, судим он не был. По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК), ему грозит до 15 лет колонии.
Ранее сообщалось, что жителя Ирбитского района осудят за убийство знакомого из кустарно модифицированного ружья.