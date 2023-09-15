В Свердловской области за неделю подорожал бензин

Так, с 4 по 11 сентября 2023 года в регионе стоимость бензина АИ-98 в среднем увеличилась на 0,62% — это 66 рублей за литр. Цены на бензин АИ-92 выросли на 0,2%. Об этом рассказали в Свердловскстате.