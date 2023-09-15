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В Свердловской области за неделю подорожал бензин

В Свердловской области за неделю подорожал бензин

15 сентября 2023, 08:51
Фото: 1MI
За минувшую неделю в Свердловской области цены на бензин и дизельное топливо стали выше почти на 5%.

Так, с 4 по 11 сентября 2023 года в регионе стоимость бензина АИ-98 в среднем увеличилась на 0,62% — это 66 рублей за литр. Цены на бензин АИ-92 выросли на 0,2%. Об этом рассказали в Свердловскстате.

Бензин АИ-95 подорожал на 0,11% и теперь он стоит 53 рубля. А уровень стоимости дизельного топлива стала больше на 1,2% — это составило 62 рубля.

Напомним, свердловская ФАС проведет проверку на предмет обоснованности увеличения цен на дизельное топливо и бензин.

ФАС проверит обоснованность повышения цен на топливо в Свердловской области
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