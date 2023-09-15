В Свердловской области за неделю подорожал бензин

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Так, с 4 по 11 сентября 2023 года в регионе стоимость бензина АИ-98 в среднем увеличилась на 0,62% — это 66 рублей за литр. Цены на бензин АИ-92 выросли на 0,2%. Об этом рассказали в Свердловскстате.
Бензин АИ-95 подорожал на 0,11% и теперь он стоит 53 рубля. А уровень стоимости дизельного топлива стала больше на 1,2% — это составило 62 рубля.
Напомним, свердловская ФАС проведет проверку на предмет обоснованности увеличения цен на дизельное топливо и бензин.