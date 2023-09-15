В торговых центрах Екатеринбурга открываются пункты вакцинации от гриппа

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В торговых центрах Екатеринбурга вновь открылись пункты вакцинации против гриппа — работать они будут каждую неделю по субботам.
В пресс-службе областного минздрава сообщили, что решение об открытии прививочных пунктов было принято по массовым просьбам горожан. Так, пройти профилактическую процедуру при наличии медполиса и сертификата о прививках можно будет в пяти торговых центрах:
Первые три точки заработают в эту субботу, 16 сентября. В «Гринвиче» и «Дирижабле» — с 20 и 23 сентября соответственно.
Ранее в свердловском управлении Роспотребнадзора отчитались о всплеске заболеваемости ОРВИ, которая за неделю выросла на 62%.