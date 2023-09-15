tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В торговых центрах Екатеринбурга открываются пункты вакцинации от гриппа

В торговых центрах Екатеринбурга открываются пункты вакцинации от гриппа

15 сентября 2023, 10:12
Фото: 1MI
В торговых центрах Екатеринбурга вновь открываются выездные пункты вакцинации против гриппа — работать они будут каждую неделю по субботам.

В торговых центрах Екатеринбурга вновь открылись пункты вакцинации против гриппа — работать они будут каждую неделю по субботам.

В пресс-службе областного минздрава сообщили, что решение об открытии прививочных пунктов было принято по массовым просьбам горожан. Так, пройти профилактическую процедуру при наличии медполиса и сертификата о прививках можно будет в пяти торговых центрах:

  • «МЕГА» на ул. Металлургов, 87 — с 10.00 до 15.00
  • «Веер Молл» на пр. Космонавтов, 108Д — с 10.00 до 16.00
  • «Кировский» на ул. Сиреневый бульвар — с 10.00 до 15.00
  • «Гринвич» на ул. 8 Марта, 46 — с 14.00 до 19.00
  • «Дирижабль» на ул. Академика Шварца, 17 — с 10.00 до 14.00

Первые три точки заработают в эту субботу, 16 сентября. В «Гринвиче» и «Дирижабле» — с 20 и 23 сентября соответственно.

Ранее в свердловском управлении Роспотребнадзора отчитались о всплеске заболеваемости ОРВИ, которая за неделю выросла на 62%.

Читайте также:
Екатеринбуржцы сообщают о невозможности привиться от коронавирусаДевочек в Свердловской области будут бесплатно прививать от ВПЧВ свердловских поликлиниках возник дефицит детской вакцины от кори
#Грипп#Здоровье#Медицина#Вакцинация#Вакцина#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
Вчера, 12:07
Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября
Вчера, 13:03
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
13 сентября, 07:57
Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города
Вчера, 08:45
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
Вчера, 09:52