tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В УрФУ в Екатеринбурге прокомментировали массовые отчисления студентов

В УрФУ в Екатеринбурге прокомментировали массовые отчисления студентов

15 сентября 2023, 12:23
Фото: 1MI
В УрФУ в Екатеринбурге произошли массовые отчисления студентов. После этого в вузе дали комментарий по факту происходящего.

В вузе сказали, что обучающиеся, которые оказались в списках на отчисление, смогут восстановиться на курс ниже или же вернуть деньги за обучение. Об этом сообщает пресс-служба учебного учреждения.

К 18 сентября учебный блок запросил у институтов списки тех, кто может быть представлен к отчислению. В течение следующей недели их рассмотрят. В первую очередь будут приняты меры по тем, кто имеет с десяток долгов и переносит их из семестра в семестр, — добавили в вузе.

Также здесь добавили, что случай каждого студента будет рассмотрен индивидуально. Вероятнее всего, решение будет принято в пользу студента, добавили здесь.

Ранее сообщалось, что студенты вуза пожаловались на угрозу их массового отчисления. Якобы обучение прекратится у всех тех, кто имеет хотя бы один долг по учебе.

Студентов УрФУ в Екатеринбурге начнут заселять в новые общежития
Узнать подробнее
Читайте также:
Студенты УрФУ в Екатеринбурге пожаловались на угрозы массовых отчисленийЕкатеринбуржцы негодуют из-за запуска четырех маршрутов до общежитий УрФУЧетыре автобусных маршрута запустят до новых общежитий УрФУ в Новокольцовском
#Студенты#Обучение#УрФУ#Восстановление#Отчисления#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
Вчера, 12:07
Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября
Вчера, 13:03
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
13 сентября, 07:57
Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города
Вчера, 08:45
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
Вчера, 09:52