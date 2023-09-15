В УрФУ в Екатеринбурге прокомментировали массовые отчисления студентов

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В вузе сказали, что обучающиеся, которые оказались в списках на отчисление, смогут восстановиться на курс ниже или же вернуть деньги за обучение. Об этом сообщает пресс-служба учебного учреждения.
К 18 сентября учебный блок запросил у институтов списки тех, кто может быть представлен к отчислению. В течение следующей недели их рассмотрят. В первую очередь будут приняты меры по тем, кто имеет с десяток долгов и переносит их из семестра в семестр, — добавили в вузе.
Также здесь добавили, что случай каждого студента будет рассмотрен индивидуально. Вероятнее всего, решение будет принято в пользу студента, добавили здесь.
Ранее сообщалось, что студенты вуза пожаловались на угрозу их массового отчисления. Якобы обучение прекратится у всех тех, кто имеет хотя бы один долг по учебе.