Массовое увольнение учителей из школы №22 признали в мэрии Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Здесь рассказали, что школу №22 покинуло несколько педагогов, из них четыре пенсионного возраста. Они уволились в связи с выходом на пенсию и по собственному желанию, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.
Кроме того, с родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко, где он разъяснил, что вся образовательная нагрузка теперь будет распределена между другими учителями.
Также он сообщил, что сейчас в школу ищут новых учителей. Кроме того, ситуация находится под особым контролем регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова.
Ранее родители пожаловались на массовое увольнение учителей. Они сообщали, что ученики средней и старшей школы после этого ощутили снижение учебной нагрузки.