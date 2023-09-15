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Updated Сегодня, 11:16

Массовое увольнение учителей из школы №22 признали в мэрии Екатеринбурга

Массовое увольнение учителей из школы №22 признали в мэрии Екатеринбурга

15 сентября 2023, 10:42
Фото: Midjourney
В Департаменте образования Екатеринбурга признали массовое увольнение учителей из школы №22. При этом ранее там заявили, что вакансии в школе отсутствуют.

Здесь рассказали, что школу №22 покинуло несколько педагогов, из них четыре пенсионного возраста. Они уволились в связи с выходом на пенсию и по собственному желанию, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.

Кроме того, с родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко, где он разъяснил, что вся образовательная нагрузка теперь будет распределена между другими учителями.

Также он сообщил, что сейчас в школу ищут новых учителей. Кроме того, ситуация находится под особым контролем регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова.

Ранее родители пожаловались на массовое увольнение учителей. Они сообщали, что ученики средней и старшей школы после этого ощутили снижение учебной нагрузки.

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#Свердловская область#Учителя#Школа#Пенсионный возраст#Юрий Биктуганов#Молодежная политика#Екатеринбург#Увольнения#Дарья Сорокина
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