tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Житель Екатеринбурга ударил ножом в лицо знакомого во время ссоры

Житель Екатеринбурга ударил ножом в лицо знакомого во время ссоры

15 сентября 2023, 03:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина ударил своего знакомого ножом в лицо. Нападение произошло во время конфликта 14 сентября 2023 года.

Мужчины вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из екатеринбуржцев взял нож и нанес приятелю резаную рану лица, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Пострадавшему мужчине оказали медпомощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Личность нападавшего и обстоятельства инцидента выясняется полицейскими.

Напомним, в июне 2023 года в Сухом Логе сожители пили алкоголь, а потом мужчина решил идти в гости в соседу. Женщина отказалась. Мужчина ушел, а когда вернулся домой, стал с ней ругаться и бить ее.

В какой-то момент он схватил нож и ударил им сожительницу, вследствие чего женщина скончалась. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело.

Житель Сухого Лога сидел сутки в квартире с трупом сожительницы
Узнать подробнее
Читайте также:
Общественник в Екатеринбурге поскандалил с соседями из-за шума у подъездаВ Челябинске избили темнокожего судью из Камеруна во время футбольного матчаСтало известно о состоянии избитого мальчика в Карпинске
#Происшествия#Проверка#Полиция#Алкоголь#Ножевое ранение#Нож#Нападение#Ссора#ЧП#Конфликт#Мужчины#Медицинская помощь#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
Вчера, 12:07
Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября
Вчера, 13:03
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
13 сентября, 07:57
Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города
Вчера, 08:45
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
Вчера, 09:52