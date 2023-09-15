Житель Екатеринбурга ударил ножом в лицо знакомого во время ссоры

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:50
Мужчины вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из екатеринбуржцев взял нож и нанес приятелю резаную рану лица, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Пострадавшему мужчине оказали медпомощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Личность нападавшего и обстоятельства инцидента выясняется полицейскими.
Напомним, в июне 2023 года в Сухом Логе сожители пили алкоголь, а потом мужчина решил идти в гости в соседу. Женщина отказалась. Мужчина ушел, а когда вернулся домой, стал с ней ругаться и бить ее.
В какой-то момент он схватил нож и ударил им сожительницу, вследствие чего женщина скончалась. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело.