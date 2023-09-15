Жители Нижнего Тагила снова пожаловались на запах и дым из-за выбросов

Напомним, утром 13 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле Дзержинский район и ГГМ накрыл серо-красный дым, а также чувствовался неприятный запах. Одна из тагильчанок пожаловалась, что из-за выбросов она начала чихать.