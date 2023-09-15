Жители Нижнего Тагила снова пожаловались на запах и дым из-за выбросов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Неприятный запах от выбросов опасных веществ в атмосфере ощущается в Дзержинском районе и на вокзале. Об этом TagilCity.ru рассказали местные жительницы.
В небе снова дымка и дышать невозможно. Снова все отекло. Опять на антигистаминных сидим, — рассказала редакции жительница Нижнего Тагила.
Напомним, утром 13 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле Дзержинский район и ГГМ накрыл серо-красный дым, а также чувствовался неприятный запах. Одна из тагильчанок пожаловалась, что из-за выбросов она начала чихать.
Также 13 сентября в городе был установлен режим НМУ, который продлится до 20:00 15 сентября 2023 года.