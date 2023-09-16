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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

До +16 градусов похолодает в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

До +16 градусов похолодает в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

16 сентября 2023, 12:45
Фото: 1MI
Похолодание до +16 градусов и небольшие дожди обещают синоптики в Нижнем Тагиле с 18 по 22 сентября. Прогноз опубликован на сайте Гисмоетео.

В понедельник, 18 сентября, еще сохранится теплая температура, как в выходные дни. Днем прогнозируется до +21 градуса, малооблачная погода и северо-западный ветер с порывами до семи метров в секудну.

Во вторник и среду, 19 и 20 сентября, днем столбики термометров уже покажут до +16 градусов, а ночью — до +4 градусов. Осадков не ожидается. Ветер сменится на юго-западный, до 12 метров в секунду.

В конце рабочей недели, 21 и 22 сентября, среднесуточная температура воздуха в Нижнем Тагиле составит +14 градусов. Синоптики обещают небольшие дожди и умеренный западный ветер.

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#Нижний Тагил#Похолодание#Прогноз погоды#Синоптики#Природа#Осень#Сентябрь#Евгения Сафина
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