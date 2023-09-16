До +16 градусов похолодает в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В понедельник, 18 сентября, еще сохранится теплая температура, как в выходные дни. Днем прогнозируется до +21 градуса, малооблачная погода и северо-западный ветер с порывами до семи метров в секудну.
Во вторник и среду, 19 и 20 сентября, днем столбики термометров уже покажут до +16 градусов, а ночью — до +4 градусов. Осадков не ожидается. Ветер сменится на юго-западный, до 12 метров в секунду.
В конце рабочей недели, 21 и 22 сентября, среднесуточная температура воздуха в Нижнем Тагиле составит +14 градусов. Синоптики обещают небольшие дожди и умеренный западный ветер.