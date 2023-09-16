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Федеральные чиновники уладили скандал с уходом учителей из школы №22 Екатеринбурга

Федеральные чиновники уладили скандал с уходом учителей из школы №22 Екатеринбурга

16 сентября 2023, 07:47
Фото: Midjourney
С 18 сентября в школе №22 Екатеринбурга учебный режим будет проходить в полном объеме. Проблему с массовым увольнением учителей пришлось решать Минпросвещения России.

В результате скандала, который разразился в школе №22 в Екатеринбурге, когда из учебного учреждения в начале учебного года уволились сразу более 10 учителей, в ситуацию пришлось вмешаться Министерству просвещения России.

В ведомстве заявили, что с понедельника, 18 сентября, учебный процесс будет осуществляться в полном объеме. По словам родителей, за летний период из школы уволилось более 20 педагогов. Из-за этого детям заменяли основные предметы уроками физкультуры.

Во встрече недовольными родителями участвовал глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Однако сам директор школы не вышел.

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#Общество#Учителя#Школа#Ученики#Екатеринбург#Евгения Сафина#Уволльнение
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