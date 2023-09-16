Федеральные чиновники уладили скандал с уходом учителей из школы №22 Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В результате скандала, который разразился в школе №22 в Екатеринбурге, когда из учебного учреждения в начале учебного года уволились сразу более 10 учителей, в ситуацию пришлось вмешаться Министерству просвещения России.
В ведомстве заявили, что с понедельника, 18 сентября, учебный процесс будет осуществляться в полном объеме. По словам родителей, за летний период из школы уволилось более 20 педагогов. Из-за этого детям заменяли основные предметы уроками физкультуры.
Во встрече недовольными родителями участвовал глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Однако сам директор школы не вышел.