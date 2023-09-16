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Published Сегодня, 13:53

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Из-за пьяного водителя в Краснотурьинске пассажирка авто попала в больницу

Из-за пьяного водителя в Краснотурьинске пассажирка авто попала в больницу

16 сентября 2023, 13:53
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Краснотурьинске нетрезвый водитель «Лады Гранта» съехал с дороги и опрокинул машину. Его пассажирка получила различные травмы.

Авария произошла 15 сентября около 17.30 около дома №15А на улице Максима Горького. Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП. Они выяснили, что мужчина за рулем ехал из Краснотурьинска в сторону поселка Рудничный. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в здание. Из-за этого машина опрокинулась.

Женщина-пассажир после аварии госпитализирована в больницу, она получила различные травмы. Медицинское освидетельствование выявило, что водитель бел нетрезвым. Прибор показал 1,270 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В УГИБДД по Свердловской области напомнили, что всем участникам дорожного движения нужно неукоснительно соблюдать правила. О пьяных водителях за рулем можно сообщить по телефонам 02 или 102.

Напомним, автохаму из Нижнего Тагила, который неоднократно нарушал правила дорожного движения и ездил без прав, выписали сразу несколько административных штрафов.

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#Происшествия#Больница#ДТП#Краснотурьинск#Полиция#Пьяный водитель#Пассажирка#Евгения Сафина#Авария
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