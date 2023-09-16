Из-за пьяного водителя в Краснотурьинске пассажирка авто попала в больницу

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
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Updated Сегодня, 13:56
Авария произошла 15 сентября около 17.30 около дома №15А на улице Максима Горького. Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП. Они выяснили, что мужчина за рулем ехал из Краснотурьинска в сторону поселка Рудничный. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в здание. Из-за этого машина опрокинулась.
Женщина-пассажир после аварии госпитализирована в больницу, она получила различные травмы. Медицинское освидетельствование выявило, что водитель бел нетрезвым. Прибор показал 1,270 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В УГИБДД по Свердловской области напомнили, что всем участникам дорожного движения нужно неукоснительно соблюдать правила. О пьяных водителях за рулем можно сообщить по телефонам 02 или 102.
Напомним, автохаму из Нижнего Тагила, который неоднократно нарушал правила дорожного движения и ездил без прав, выписали сразу несколько административных штрафов.