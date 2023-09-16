Из-за пьяного водителя в Краснотурьинске пассажирка авто попала в больницу

Авария произошла 15 сентября около 17.30 около дома №15А на улице Максима Горького. Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП. Они выяснили, что мужчина за рулем ехал из Краснотурьинска в сторону поселка Рудничный. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в здание. Из-за этого машина опрокинулась.