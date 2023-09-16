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На 3,5 часа задержали рейс авиакомпании «РусЛайн» из Кольцово в ХМАО

На 3,5 часа задержали рейс авиакомпании «РусЛайн» из Кольцово в ХМАО

16 сентября 2023, 12:01
Фото: 1MI
16 сентября в Екатеринбурге на 3,5 часа задержали рейс самолета из аэропорта Кольцово в ХМАО.

Произошло это из-за неблагоприятных метеоусловий. Самолет авиакомпании «РусЛайн» должен был лететь сначала до Нижневартовска, а потом в Томск. В результате, время отправки воздушного судна было перенесено с 2.40 до 6.10.

По словам пассажиров, ожидающих самолет, в аэропорту всем выдали питьевую воду, так как они задержались там более, чем на два часа, пишет Ура.ру.

Напомним, 8 сентября из Кольцово вовремя также не смог вылететь самолет в Москву. Рейс был задержан на 1,5 часа.

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#ХМАО#Пассажиры#Самолет#Задержка#Рейс#Вылет#Екатеринбург#Евгения Сафина
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