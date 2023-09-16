На 3,5 часа задержали рейс авиакомпании «РусЛайн» из Кольцово в ХМАО

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Произошло это из-за неблагоприятных метеоусловий. Самолет авиакомпании «РусЛайн» должен был лететь сначала до Нижневартовска, а потом в Томск. В результате, время отправки воздушного судна было перенесено с 2.40 до 6.10.
По словам пассажиров, ожидающих самолет, в аэропорту всем выдали питьевую воду, так как они задержались там более, чем на два часа, пишет Ура.ру.
Напомним, 8 сентября из Кольцово вовремя также не смог вылететь самолет в Москву. Рейс был задержан на 1,5 часа.