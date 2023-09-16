На 62-м году жизни скончался звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Вячеслав Гришечкин был заслуженным артистом России. Он исполнял множество ролей в различных проектах. Больше всего он запомнился зрителям, как полковник Староконь в сериале «Солдаты».
О смерти Гришечкина сообщила «Комсомольской правде» Диана Бичарова, основатель благотворительного движения «Артисты воинам России». Она отметила, что актер должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург. Однако потом сказал что плохо себя чувствует, попал в реанимацию и у него не выдержало сердце.