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На 62-м году жизни скончался звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

На 62-м году жизни скончался звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

16 сентября 2023, 08:48
Фото: 1MI
61-летний Вячеслав Гришечкин попал в больницу с инфарктом. Медики пытались спасти его, но им не удалось.

Вячеслав Гришечкин был заслуженным артистом России. Он исполнял множество ролей в различных проектах. Больше всего он запомнился зрителям, как полковник Староконь в сериале «Солдаты».

О смерти Гришечкина сообщила «Комсомольской правде» Диана Бичарова, основатель благотворительного движения «Артисты воинам России». Она отметила, что актер должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург. Однако потом сказал что плохо себя чувствует, попал в реанимацию и у него не выдержало сердце.

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