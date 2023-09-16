На 62-м году жизни скончался звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

О смерти Гришечкина сообщила «Комсомольской правде» Диана Бичарова, основатель благотворительного движения «Артисты воинам России». Она отметила, что актер должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург. Однако потом сказал что плохо себя чувствует, попал в реанимацию и у него не выдержало сердце.