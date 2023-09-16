На Серовском тракте водитель насмерть сбил 70-летнюю женщину и скрылся

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
ДТП случилось с 22.00 до 22.30 на 337 километре трассы. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают автомобиль водителя и его личность.
Установлено, что транспортное средство ехало со стороны Серова в Екатеринбург. Женщина шла в одежде без светоотражающих элементов по правой стороне обочины дорожного полотна. После наезда она скончалась в больнице через полтора часа, как была туда доставлена. Водитель с места аварии скрылся.
На данный момент правоохранительные органы проводят расследование. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о ДТП, просят позвонить в дежурную часть МО МВД России «Серовский»: 8 (34385)9-02-20 или 02.