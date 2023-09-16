На Серовском тракте водитель насмерть сбил 70-летнюю женщину и скрылся

Установлено, что транспортное средство ехало со стороны Серова в Екатеринбург. Женщина шла в одежде без светоотражающих элементов по правой стороне обочины дорожного полотна. После наезда она скончалась в больнице через полтора часа, как была туда доставлена. Водитель с места аварии скрылся.