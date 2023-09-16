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Updated Сегодня, 09:07

На Серовском тракте водитель насмерть сбил 70-летнюю женщину и скрылся

На Серовском тракте водитель насмерть сбил 70-летнюю женщину и скрылся

16 сентября 2023, 09:05
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Смертельная авария произошла вечером 15 сентября на трассе «Екате­ринбург — Нижний Таг­ил — Серов». Неустановленный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Женщина позже скончалась.

ДТП случилось с​ 22.00 до 22.30 на​ ​337 километре трассы. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают автомобиль водителя и его личность.

Установлено, что транспортное средство ехало со стороны Серова в Екатеринбург. Женщина шла в одежде без светоотражающих элементов по правой стороне обочины дорожного полотна. После наезда она скончалась в больнице через полтора часа, как была туда доставлена. Водитель с места аварии скрылся.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На данный момент правоохранительные органы проводят расследование. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о ДТП, просят позвонить в дежурную часть МО МВД России «Серовский»: 8 (34385)9-02-20 или 02.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Смерть#ГИБДД#Полиция#Розыск#Пенсионерка#Серовский тракт#Евгения Сафина
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