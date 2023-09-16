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Пенсионер с тростью пропал в поселке Североуральского района

Пенсионер с тростью пропал в поселке Североуральского района

16 сентября 2023, 09:35
Фото: 1MI
С 14 сентября неизвестно местонахождение 74-летнего Анатолия Белькова. Он пропал в поселке Черемухово в Североуральском городском округе.

Розыском пенсионера занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Они отмечают, что необходима помощь добровольцев

При себе у пропавшего была трость. В день пропажи надевал камуфляжный походный костюм и кеды серого цвета. Рост Анатолия Белькова составляет 170 сантиметров. Он седой и с карими глазами.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Напомним, в Карпинске накануне из карьера достали тело мужчины, пропавшего два года назад. По данным Следсвенного комитета, предварительно следов насильственной смерти не обнаружено.

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#Происшествия#Свердловская область#Пенсионер#Поиск#Североуральск#Волонтеры#Пропал#Евгения Сафина
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