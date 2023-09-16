Пенсионер с тростью пропал в поселке Североуральского района

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
Розыском пенсионера занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Они отмечают, что необходима помощь добровольцев
При себе у пропавшего была трость. В день пропажи надевал камуфляжный походный костюм и кеды серого цвета. Рост Анатолия Белькова составляет 170 сантиметров. Он седой и с карими глазами.
Напомним, в Карпинске накануне из карьера достали тело мужчины, пропавшего два года назад. По данным Следсвенного комитета, предварительно следов насильственной смерти не обнаружено.