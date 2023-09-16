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Пенсионер врезался в авто с беременной женщиной на свердловской трассе

Пенсионер врезался в авто с беременной женщиной на свердловской трассе

16 сентября 2023, 11:17
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель Kia Rio, находящаяся на 12 неделе беременности, попала в дорожную аварию на трассе «Белоярский — Асбест». По данным медиков, жизни будущего малыша ничего не угрожает.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии и выяснили, что водитель Renault Sandero при развороте нарушил ПДД и не уступил дорогу Kia Rio. За рулем второй иномарки находилась беременная женщина. Она и пассажирка получили различные травмы. Но после оказания медицинской помощи обе были отпущены домой.

79-летний водитель Renault пояснил, что ехал в сторону Асбеста и видел машину, которая двигалась из Екатеринбурга. Однако он не рассчитал скорость встречного автомобиля и решил, что успеет совершить маневр.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По результатам медицинского освидетельствования оба водителя оказались трезвыми. Ни один из них к административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался.

Напомним, в Свердловской области разыскивается водитель, который насмерть сбил пенсионерку на Серовском тракте.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Женщина#Беременность#Водитель#Евгения Сафина#Авария
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