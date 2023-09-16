Пенсионер врезался в авто с беременной женщиной на свердловской трассе

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии и выяснили, что водитель Renault Sandero при развороте нарушил ПДД и не уступил дорогу Kia Rio. За рулем второй иномарки находилась беременная женщина. Она и пассажирка получили различные травмы. Но после оказания медицинской помощи обе были отпущены домой.
79-летний водитель Renault пояснил, что ехал в сторону Асбеста и видел машину, которая двигалась из Екатеринбурга. Однако он не рассчитал скорость встречного автомобиля и решил, что успеет совершить маневр.
По результатам медицинского освидетельствования оба водителя оказались трезвыми. Ни один из них к административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался.
Напомним, в Свердловской области разыскивается водитель, который насмерть сбил пенсионерку на Серовском тракте.