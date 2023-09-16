Пенсионер врезался в авто с беременной женщиной на свердловской трассе

Сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии и выяснили, что водитель Renault Sandero при развороте нарушил ПДД и не уступил дорогу Kia Rio. За рулем второй иномарки находилась беременная женщина. Она и пассажирка получили различные травмы. Но после оказания медицинской помощи обе были отпущены домой.