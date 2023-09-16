Самые вкусные блюда из яблок для тагильчан от нижегородского шеф-повара

Пять-шесть яблок среднего размера нарезать дольками, обжарить на сливочном масле с сахаром, добавить корицы. Для сиропа потребуется 200 граммов сахара и столько же воды. Смесь необходимо проварить до густых пузырей. После этого — залить ей яблоки. Лучше это делать сразу в огнеупорной сковороде, в которой будет запекаться шарлотка.