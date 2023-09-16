Стали известны подробности убийства участника СВО в Екатеринбурге

Дмитрий Терзя приехал в Екатеринбург с СВО на похороны своего брата. 11 сентября он выпил алкогольные напитки и уснул на лавке в парке. К нему подошел молодой человек, забрал телефон и стал требовать разблокировать устройство, чтобы получить пароли к мобильному банку.