Стали известны подробности убийства участника СВО в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Дмитрий Терзя приехал в Екатеринбург с СВО на похороны своего брата. 11 сентября он выпил алкогольные напитки и уснул на лавке в парке. К нему подошел молодой человек, забрал телефон и стал требовать разблокировать устройство, чтобы получить пароли к мобильному банку.
За отказ сделать это, нападавший стал избивать военного. В результате с тяжелыми травмами последний был доставлен в больницу, где в последствии скончался. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. Им оказался 19-летний контрактник, который также должен был ехать на СВО, пишет Е1.