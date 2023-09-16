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Стали известны подробности убийства участника СВО в Екатеринбурге

Стали известны подробности убийства участника СВО в Екатеринбурге

16 сентября 2023, 07:47
Фото: 1MI
Найден убийца, который насмерть забил участника СВО на лавочке в Екатеринбурге. Виновником оказался молодой контрактник.

Дмитрий Терзя приехал в Екатеринбург с СВО на похороны своего брата. 11 сентября он выпил алкогольные напитки и уснул на лавке в парке. К нему подошел молодой человек, забрал телефон и стал требовать разблокировать устройство, чтобы получить пароли к мобильному банку.

За отказ сделать это, нападавший стал избивать военного. В результате с тяжелыми травмами последний был доставлен в больницу, где в последствии скончался. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. Им оказался 19-летний контрактник, который также должен был ехать на СВО, пишет Е1.

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#Происшествия#Полиция#Гибель#Убийство#Екатеринбург#Евгения Сафина#Контрактник
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