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Тагильская певица Светлана Кашина стала победителем национального конкурса «Родники»

Тагильская певица Светлана Кашина стала победителем национального конкурса «Родники»

16 сентября 2023, 11:39
Фото: Скриншот прямого эфира конкурса "Родники"
Певица из Нижнего Тагила Светлана Кашина стала победителем первого национального конкурса патриотической песни «Родники» в номинации «Лучшее исполнение». Он состоялся 15 сентября в Ставрополе.

Художественным руководителем проекта является народный артист России Олег Газманов. Он пояснил, что в финал вышли лишь 26 участников. Всего на «Родники» было отслушано около 20 тысяч песен.

В номинации «Лучшее исполнение» победу жюри присвоило певице из Нижнего Тагила Светлане Кашиной. Она и группа «Радио СВЕТа» исполнили песню «Русские своих не бросают!» композитора Виталия Окорокова. Ранее певица выступала в группе «Комбинация», а сейчас заведует эстрадным отделением Нижнетагильского колледжа искусств.

Вечером 16 сентября будут также подведены и итоги зрительского голосования.

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