Тагильская певица Светлана Кашина стала победителем национального конкурса «Родники»

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Художественным руководителем проекта является народный артист России Олег Газманов. Он пояснил, что в финал вышли лишь 26 участников. Всего на «Родники» было отслушано около 20 тысяч песен.
В номинации «Лучшее исполнение» победу жюри присвоило певице из Нижнего Тагила Светлане Кашиной. Она и группа «Радио СВЕТа» исполнили песню «Русские своих не бросают!» композитора Виталия Окорокова. Ранее певица выступала в группе «Комбинация», а сейчас заведует эстрадным отделением Нижнетагильского колледжа искусств.
Вечером 16 сентября будут также подведены и итоги зрительского голосования.