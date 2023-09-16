Уроженец Нижнего Тагила выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

По словам очевидцев, погибшему было 28 лет. У него осталась беременная жена. В последнее время мужчина находился в подавленном и депрессивном состоянии. Из окна он выпал, когда супруга вышла на улицу на прогулку. Прохожие нашли его тело у дома на улице Шейнкмана, 132. Мужчина был в домашней одежде.