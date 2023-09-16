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Уроженец Нижнего Тагила выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Уроженец Нижнего Тагила выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

16 сентября 2023, 09:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома выпал мужчина и разбился насмерть. Известно, что он был родом из Нижнего Тагила.

По словам очевидцев, погибшему было 28 лет. У него осталась беременная жена. В последнее время мужчина находился в подавленном и депрессивном состоянии. Из окна он выпал, когда супруга вышла на улицу на прогулку. Прохожие нашли его тело у дома на улице Шейнкмана, 132. Мужчина был в домашней одежде.

Напомним, в Екатеринбурге мама девятимесячного мальчика выпала из окна дома, когда решила сделать уборку в квартире. Она погибла.

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