В Екатеринбурге у детей возросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
По словам врачей, дети вернулись в образовательные учреждения из отпусков после летних каникул. При этом всегда возрастает рост заболеваемости респираторными инфекциями.
В одной из поликлиник Екатеринбурга педиатр рассказал Е1, что за смену принял около 100 детей. Другая медик отметила, что увеличилось и число вызовов на дом. В основном пациенты жалуются на температуру, боль в горле, насморк. Регистрируются заболевания: острый ларингит, острый ларинготрахеит, бронхит, парагрипп и коронавирус.