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В Екатеринбурге у детей возросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

В Екатеринбурге у детей возросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

16 сентября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Дети в Екатеринбурге стали чаще болеть ОРВИ, коронавирусом, коклюшем с сильным кашлем и другими инфекциями. Об этом говорят педиатры.

По словам врачей, дети вернулись в образовательные учреждения из отпусков после летних каникул. При этом всегда возрастает рост заболеваемости респираторными инфекциями.

В одной из поликлиник Екатеринбурга педиатр рассказал Е1, что за смену принял около 100 детей. Другая медик отметила, что увеличилось и число вызовов на дом. В основном пациенты жалуются на температуру, боль в горле, насморк. Регистрируются заболевания: острый ларингит, острый ларинготрахеит, бронхит, парагрипп и коронавирус.

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#Дети#Здоровье#Болезнь#Статистика#ОРВИ#Екатеринбург#Педиатр#Евгения Сафина#COVID-19
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