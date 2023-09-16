В Екатеринбурге у детей возросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

В одной из поликлиник Екатеринбурга педиатр рассказал Е1, что за смену принял около 100 детей. Другая медик отметила, что увеличилось и число вызовов на дом. В основном пациенты жалуются на температуру, боль в горле, насморк. Регистрируются заболевания: острый ларингит, острый ларинготрахеит, бронхит, парагрипп и коронавирус.