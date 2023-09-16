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Власти Екатеринбурга из-за массовых жалоб отменили застройку у Верх-Исетского пруда

Власти Екатеринбурга из-за массовых жалоб отменили застройку у Верх-Исетского пруда

16 сентября 2023, 06:18
Фото: 1MI
Ранее на месте частных домов на Верх-Исетскоком пруду в Екатеринбурге планировалось построить многоэтажные дома. Однако в результате общественных обсуждений власти города отказались от этой мысли. Около ста человек проголосовали против.

Проект по застройке многоэтажек был разработан в районе улицы Фролова на ВИЗе-Правобережном. Однако местные жители, которые живут в частных домах, направили обращение в мэрию Екатеринбурга с целью не допустить этого.

Свои замечания к проекту направили около 100 человек. В результате общественных слушаний, администрация города пока решила не размещать паркинг и многоэтажные дома на улице Фролова.

Напомним, в Екатеринбурге в правительственном квартале собираются построить самый высокий небоскреб в городе. Он будет высотой в сто этажей.

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#Общество#Жилье#Дома#Застройка#Общественные слушания#Екатеринбург#Евгения Сафина
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