Власти Екатеринбурга из-за массовых жалоб отменили застройку у Верх-Исетского пруда

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Проект по застройке многоэтажек был разработан в районе улицы Фролова на ВИЗе-Правобережном. Однако местные жители, которые живут в частных домах, направили обращение в мэрию Екатеринбурга с целью не допустить этого.
Свои замечания к проекту направили около 100 человек. В результате общественных слушаний, администрация города пока решила не размещать паркинг и многоэтажные дома на улице Фролова.
Напомним, в Екатеринбурге в правительственном квартале собираются построить самый высокий небоскреб в городе. Он будет высотой в сто этажей.