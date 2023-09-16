Водитель иномарки снес байкера на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле

В отделе пропаганды ГИБДД журналисту редакции рассказали о подробностях ДТП. Выяснилось, что около 13.00 водитель Daewoo Nexia ехал со стороны улицы Калинина в сторону улицы Садоводов. Он стал перестраиваться и наехал на мужчину, который двигался на мотоцикле Yamaha.