Водитель иномарки снес байкера на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
По словам очевидцев, авария произошла около 365 километра железной дороги. Транспортные средства ехали в сторону Екатеринбурга.
Мотоцикл лежал на земле, скорой помощи на тот момент еще не было. Возможно байкера уже госпитализировали. Прибыли посты ГИБДД, очень много людей, — рассказал TagilCity.ru житель Нижнего Тагила.
В отделе пропаганды ГИБДД журналисту редакции рассказали о подробностях ДТП. Выяснилось, что около 13.00 водитель Daewoo Nexia ехал со стороны улицы Калинина в сторону улицы Садоводов. Он стал перестраиваться и наехал на мужчину, который двигался на мотоцикле Yamaha.
В результате и автомобиль, и мотоцикл получили технические повреждения. Пострадавший мотоциклист был госпитализирован в ГБ №4. Он получил перелом левой внутренней лодыжки.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания по окончании, которого будет принято процессуальное решение, — пояснили TagilCity.ru в ведомстве.
Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября в Екатеринбурге известный байкер не справился с управлением, врезался в ограждение и скончался.