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Водитель иномарки снес байкера на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле

Водитель иномарки снес байкера на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле

16 сентября 2023, 14:26
Фото: 1MI
16 сентября в Нижнем Тагиле на улице Фестивальной произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. В результате байкер был госпитализирован в больницу с переломом лодыжки.

По словам очевидцев, авария произошла около 365 километра железной дороги. Транспортные средства ехали в сторону Екатеринбурга.

Мотоцикл лежал на земле, скорой помощи на тот момент еще не было. Возможно байкера уже госпитализировали. Прибыли посты ГИБДД, очень много людей, — рассказал TagilCity.ru житель Нижнего Тагила.

В отделе пропаганды ГИБДД журналисту редакции рассказали о подробностях ДТП. Выяснилось, что около 13.00 водитель Daewoo Nexia ехал со стороны улицы Калинина в сторону улицы Садоводов. Он стал перестраиваться и наехал на мужчину, который двигался на мотоцикле Yamaha.

В результате и автомобиль, и мотоцикл получили технические повреждения. Пострадавший мотоциклист был госпитализирован в ГБ №4. Он получил перелом левой внутренней лодыжки.

На месте происшествия ​ работали сотрудники Госавтоинспекции, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Основная причина ДТП будет установлена в ходе ​ дознания по окончании, которого будет принято процессуальное решение, — пояснили TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября в Екатеринбурге известный байкер не справился с управлением, врезался в ограждение и скончался.

16-летний мотоциклист из Екатеринбурга скончался в больнице после ДТП
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