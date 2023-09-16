Жительница Миасса пошла одна в поход через тайгу в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Своим походом женщина планирует привлечь внимание и средства на обустройство экологической тропы в Миассе. По пути она планирует посетить Касли, Сысерть, Екатеринбург, Ревду, Новоуральск.
С собой путешественница несет рюкзак весом в 15 килограммов, в котором находятся необходимые вещи. Кроме того, она постоянно поддерживает связь с подругой и ее можно отследить по спутнику.
На третий день похода Оксана Лыткина отмечает, что идти тяжело.
Прошла по верхней тропе через «Белый ключ, Гремучий ключ, Откликной гребень».
Перед «Долиной сказок» спустилась вниз к приюту «Таганай» и по нижней дороге дошла до Киалима, 25 километров, — пишет путешественница.