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Жительница Миасса пошла одна в поход через тайгу в Нижний Тагил

Жительница Миасса пошла одна в поход через тайгу в Нижний Тагил

16 сентября 2023, 09:05
Фото: Оксана Лыткина ВКонтакте
Жительница Миасса Оксана Лыткина 13 сентября отправилась в поход по «Большой уральской тропе» в Нижний Тагил. Она собирается пройти одна пешком 500 километров по тайге.

Своим походом женщина планирует привлечь внимание и средства на обустройство экологической тропы в Миассе. По пути она планирует посетить Касли, Сысерть, Екатеринбург, Ревду, Новоуральск.

С собой путешественница несет рюкзак весом в 15 килограммов, в котором находятся необходимые вещи. Кроме того, она постоянно поддерживает связь с подругой и ее можно отследить по спутнику.

На третий день похода Оксана Лыткина отмечает, что идти тяжело.

Прошла по верхней тропе через «Белый ключ, Гремучий ключ, Откликной гребень».
Перед «Долиной сказок» спустилась вниз к приюту «Таганай» и по нижней дороге дошла до Киалима, 25 километров, — пишет путешественница.
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