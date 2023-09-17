Лось бросился под колеса водителя на ЕКАД. Пострадало три ребенка

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Это случилось вечером 16 сентября на 59 км ЕКАД. За рулем находился 46-летний водитель. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
В результате наезда на лося, пострадали три ребенка, которые находились в салоне авто. Их осмотрели медики, после чего отпустили домой. Известно, что лось был сбит насмерть.
По данным представителей ГАИ, детей перевозили с нарушением правил безопасности — без детских кресел и с не пристегнутыми ремнями безопасности.
В отношении водителя составили протоколы по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Проводится проверка.