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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Три ребенка пострадало в ДТП с лосем на ЕКАД

Лось бросился под колеса водителя на ЕКАД. Пострадало три ребенка

17 сентября 2023, 11:52
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Три ребенка пострадало в ДТП с лосем на ЕКАД

На ЕКАД произошло ДТП с участием лося. Животное вышло на проезжую часть и попало под колеса автомобиля Fiat.

Это случилось вечером 16 сентября на 59 км ЕКАД. За рулем находился 46-летний водитель. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В результате наезда на лося, пострадали три ребенка, которые находились в салоне авто. Их осмотрели медики, после чего отпустили домой. Известно, что лось был сбит насмерть.

По данным представителей ГАИ, детей перевозили с нарушением правил безопасности — без детских кресел и с не пристегнутыми ремнями безопасности.

В отношении водителя составили протоколы по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Проводится проверка.

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#Происшествия#Проверка#Дети#ДТП#Безопасность#ГИБДД#Автомобиль#Медики#ЕКАД#Fiat#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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