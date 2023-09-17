Мотоциклист сбил пешехода в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Предварительно известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, где его сбил 25-летний водитель, сообщили в региональном ГИБДД.
В результате обоих пришлось госпитализировать в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники ГАИ, которые выясняют подробности этого ЧП.
Ранее сообщалось, что известный байкер из Екатеринбурга на скорости врезался в ограждение. В результате ему оторвало голову, и он скончался на месте. На его похоронах было более сотни человек.