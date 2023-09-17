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Мотоциклист сбил пешехода в Екатеринбурге

Мотоциклист сбил пешехода в Екатеринбурге

17 сентября 2023, 07:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель мотоцикла сбил пешехода. Это произошло утром 16 сентября около остановки «Бахчиванджи».

Предварительно известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, где его сбил 25-летний водитель, сообщили в региональном ГИБДД.

В результате обоих пришлось госпитализировать в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники ГАИ, которые выясняют подробности этого ЧП.

Ранее сообщалось, что известный байкер из Екатеринбурга на скорости врезался в ограждение. В результате ему оторвало голову, и он скончался на месте. На его похоронах было более сотни человек.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#ГАИ#Пешеход#Екатеринбург#Мотоциклист#Дарья Сорокина
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