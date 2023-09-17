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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

На Сибирском тракте под Екатеринбургом загорелась промзона

На Сибирском тракте под Екатеринбургом загорелась промзона

17 сентября 2023, 12:35
Фото: Е1
Промзона загорелась на Сибирском тракте в районе Кольцово под Екатеринбургом. К настоящему моменту пламя потушено.

Полыхали склады недалеко от ЭКСПО. Спасателям удалось локализовать пожар, который вспыхнул днем 17 сентября, пишет Е1.

Фото: Е1

Площадь воспламенения составляла 250 квадратных метров. Огонь охватил в том числе полимерные материалы. Тушили пламя 18 человек и шесть спецмашин.

По словам очевидцев, дым становится менее заметным. По данным спасателей, информации о пострадавших к ним не поступало.

По словам очевидцев пожара, спасатели спасали из огня бочки, предположительно, с горючими веществами.

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#Пожар#Спасатели#Сибирский тракт#Пострадавшие#Екатеринбург#Склады#Дарья Сорокина
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