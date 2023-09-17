На Сибирском тракте под Екатеринбургом загорелась промзона

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Полыхали склады недалеко от ЭКСПО. Спасателям удалось локализовать пожар, который вспыхнул днем 17 сентября, пишет Е1.
Площадь воспламенения составляла 250 квадратных метров. Огонь охватил в том числе полимерные материалы. Тушили пламя 18 человек и шесть спецмашин.
По словам очевидцев, дым становится менее заметным. По данным спасателей, информации о пострадавших к ним не поступало.
По словам очевидцев пожара, спасатели спасали из огня бочки, предположительно, с горючими веществами.