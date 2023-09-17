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Найден пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик

Найден пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик

17 сентября 2023, 09:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика Максима. Его не было дома всю ночь.

С ребенком все в порядке, он жив, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было, пишет Е1.

Известно, что ребенка нашли 17 сентября в 11:40. Сделали это сотрудники полиции.

Максима отвезли в отделение полиции, чтобы опросить его. Предварительно установлено, что мальчик решил отправиться в самостоятельное путешествие, потому и ушел из дома. Поисковым операциями был дан отбой.

Ранее сообщалось, что светловолосый мальчик Максим 16 сентября ушел из дома и не вернулся. Он был одет в одежду темных цветов.

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