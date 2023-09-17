Найден пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
С ребенком все в порядке, он жив, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было, пишет Е1.
Известно, что ребенка нашли 17 сентября в 11:40. Сделали это сотрудники полиции.
Максима отвезли в отделение полиции, чтобы опросить его. Предварительно установлено, что мальчик решил отправиться в самостоятельное путешествие, потому и ушел из дома. Поисковым операциями был дан отбой.
Ранее сообщалось, что светловолосый мальчик Максим 16 сентября ушел из дома и не вернулся. Он был одет в одежду темных цветов.