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Updated Сегодня, 07:15

Около 20 тысяч жителей Свердловской области вышли на массовый забег «Кросс нации»

Около 20 тысяч жителей Свердловской области вышли на массовый забег «Кросс нации»

17 сентября 2023, 07:13
Фото: 1MI
В «Кроссе нации» поучаствовали порядка 20 тысяч жителей Свердловской области.

Массовый забег проходит в Екатеринбурге. По данным департамента информационной политики региона, на старт от УрФУ вышли около 19,8 тысячи жителей.

Перед началом забега каждому участнику были предоставлены стартовый набор, а на финише — финишный пакет. Там были нагрудный номер и медицинская страховка на период забега, а также вода, сертификат участника, подарки от партнеров. Все желающие могли пробежать от 1 до 12 км.

Отмечается, что «Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, проводимое в России. Его цель — привлечение внимания граждан к вопросам здорового образа жизни.

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#Свердловская область#Вода#Подарки#Здоровый образ жизни#Забег#Кросс нации#УрФУ#Номер#Партнеры#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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