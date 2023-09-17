Около 20 тысяч жителей Свердловской области вышли на массовый забег «Кросс нации»

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Массовый забег проходит в Екатеринбурге. По данным департамента информационной политики региона, на старт от УрФУ вышли около 19,8 тысячи жителей.
Перед началом забега каждому участнику были предоставлены стартовый набор, а на финише — финишный пакет. Там были нагрудный номер и медицинская страховка на период забега, а также вода, сертификат участника, подарки от партнеров. Все желающие могли пробежать от 1 до 12 км.
Отмечается, что «Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, проводимое в России. Его цель — привлечение внимания граждан к вопросам здорового образа жизни.