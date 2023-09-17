Под Нижним Тагилом водитель квадроцикла разбился насмерть на скорости

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Известно, что на водителе не было мотошлема. Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются представители ГАИ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 04:00 на 20 км трассы «Нижний Тагил- Висимо Уткинск-Усть-Утка» в Пригородном районе. Мужчина передвигался на квадроцикле марки Artic cat со стороны поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила.
В какой-то момент он потерял контроль над управлением транспортным средством и опрокинулся. В результате мужчина скончался на месте ДТП, не дождавшись врачей.
Известно, что погибший — житель поселка Черноисточинск. Прав на управление квадроциклом у него не было. За последний год он привлекался к административной ответственности 22 раза.
Он ехал домой из коллективного сада поселка Черноисточинск. Был ли он пьян, покажет экспертиза.
Ранее сообщалось, что известный в Екатеринбурге байкер врезался в ограждение на скорости, после чего ему оторвало голову.