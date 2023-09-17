Полуобнаженные девушки станцевали в «Эрмитаже» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Там танцовщицы осваивают новые локации для танцев. Участница шоу «Танцы на ТНТ», хореограф-постановщик Ксения Луняшина рассказала, почему их выбор пал именно на «Эрмитаж», пишет Е1.
Есть нашумевший трек «Я искусство», под который девушки записывают короткие ролики. Я считаю, что танец — это искусство! У меня родилась красивая хореография под этот трек, и я представила съемку в музее, — сказала Ксения.
Также она добавила, что переживает из-за реакции жителей Екатеринбурга на перформанс. Тем не менее, танцевать в музее для нее — большая честь. Также танцовщицы удивились, что их пустили туда танцевать стрип.