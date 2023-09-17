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Полуобнаженные девушки станцевали в «Эрмитаже» в Екатеринбурге

Полуобнаженные девушки станцевали в «Эрмитаже» в Екатеринбурге

17 сентября 2023, 08:13
Фото: Midjourney
В «Эрмитаже-Урал» в Екатеринбурге танцовщицы исполнили танец в полуобнаженном виде.

Там танцовщицы осваивают новые локации для танцев. Участница шоу «Танцы на ТНТ», хореограф-постановщик Ксения Луняшина рассказала, почему их выбор пал именно на «Эрмитаж», пишет Е1.

Есть нашумевший трек «Я искусство», под который девушки записывают короткие ролики. Я считаю, что танец — это искусство! У меня родилась красивая хореография под этот трек, и я представила съемку в музее, — сказала Ксения.

Также она добавила, что переживает из-за реакции жителей Екатеринбурга на перформанс. Тем не менее, танцевать в музее для нее — большая честь. Также танцовщицы удивились, что их пустили туда танцевать стрип.

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