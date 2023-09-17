Семь тысяч литров поддельной водки изъято из гаража в Заречном

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
«Паленку» разливали в гараже и поставляли по всему Уралу, пишет «Урал Мэш». Отмечается, что соседи заметили, что алкоголь поставляется в гараж. Выяснилось, что там целый ликеро-водочный нелегальный завод.
Находку сделали полицейские. Они обнаружили более пяти тысяч бутылок, канистры и бочки с водкой. Местные жители утверждают, что незадачливые бизнесмены арендовали гараж за 10 тысяч рублей в месяц.
Сам владелец гаража утверждает, что не знал, чем там занимаются его арендаторы. Сейчас проводится проверка того, насколько жидкость опасна. Главу самодельного завода разыскивают.