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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Семь тысяч литров поддельной водки изъято из гаража в Заречном

Семь тысяч литров поддельной водки изъято из гаража в Заречном

17 сентября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Контрабандная водка изъята в Заречном. В общей сложности это более семи тысяч единиц поддельной продукции.

«Паленку» разливали в гараже и поставляли по всему Уралу, пишет «Урал Мэш». Отмечается, что соседи заметили, что алкоголь поставляется в гараж. Выяснилось, что там целый ликеро-водочный нелегальный завод.

Фото: «Урал Мэш»

Находку сделали полицейские. Они обнаружили более пяти тысяч бутылок, канистры и бочки с водкой. Местные жители утверждают, что незадачливые бизнесмены арендовали гараж за 10 тысяч рублей в месяц.

Сам владелец гаража утверждает, что не знал, чем там занимаются его арендаторы. Сейчас проводится проверка того, насколько жидкость опасна. Главу самодельного завода разыскивают.

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#Происшествия#Проверка#Полиция#Опасность#Заречный#Гараж#Водка#Контрабанда#Арендаторы#Екатеринбург#Бочки#Урал#Дарья Сорокина
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