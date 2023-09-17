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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Тагильская певица победила в национальном конкурсе, а в школе №22 уладили скандал

Тагильская певица победила в национальном конкурсе, а в школе №22 уладили скандал

17 сентября 2023, 13:34
Фото: 1MI
Светлана Кашина стала победительницей национального конкурса, в конфликт в школе №22 Екатеринбурга вмешалось Минпросвещения России, а на следующей неделе ожидается похолодание: самое важное, что произошло 16 и 17 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

Тагильскую певицу Светлану Кашину отметили номинацией «Лучшее исполнение» на национальном конкурсе патриотической песни «Родники».

Тагильская певица Светлана Кашина стала победителем национального конкурса «Родники»
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В скандал из-за увольнения учителей в школе №22 Екатеринбурга вмешалось Министерство просвещения. Конфликт улажен и с 18 сентября занятия будут проходить по плану.

Федеральные чиновники уладили скандал с уходом учителей из школы №22 Екатеринбурга
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Активист Иван Воробьев из Нижнего Тагила рассказал редакции TagilCity.ru о свалке в Валегином бору и отправился туда на уборку территории.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на свалку мусора в Валегином бору
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В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил байкера на улице Фестивальная. Мотоциклист получил перелом лодыжки и был госпитализирован.

Водитель иномарки снес байкера на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле
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Синоптики прогнозируют похолодания на следующей рабочей неделе. Столбик термометра опустится до 16 градусов, а также ожидаются небольшие дожди.

До +16 градусов похолодает в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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