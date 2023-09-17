Тагильская певица победила в национальном конкурсе, а в школе №22 уладили скандал

Светлана Кашина стала победительницей национального конкурса, в конфликт в школе №22 Екатеринбурга вмешалось Минпросвещения России, а на следующей неделе ожидается похолодание: самое важное, что произошло 16 и 17 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле