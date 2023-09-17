Тагильская певица победила в национальном конкурсе, а в школе №22 уладили скандал

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Тагильскую певицу Светлану Кашину отметили номинацией «Лучшее исполнение» на национальном конкурсе патриотической песни «Родники».
В скандал из-за увольнения учителей в школе №22 Екатеринбурга вмешалось Министерство просвещения. Конфликт улажен и с 18 сентября занятия будут проходить по плану.
Активист Иван Воробьев из Нижнего Тагила рассказал редакции TagilCity.ru о свалке в Валегином бору и отправился туда на уборку территории.
В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил байкера на улице Фестивальная. Мотоциклист получил перелом лодыжки и был госпитализирован.
Синоптики прогнозируют похолодания на следующей рабочей неделе. Столбик термометра опустится до 16 градусов, а также ожидаются небольшие дожди.