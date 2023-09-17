В Екатеринбурге найдена пенсионерка, которая переписала квартиру и пропала

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Пропавшая пенсионерка Татьяна с улицы Бисертской найдена живой. Разыскали ее полицейские, с задачей они справились за несколько часов.
Известно, что женщина находится в другом городе. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщили в отделении по взаимодействию со СМИ УВМД по Екатеринбургу.
Как сообщает Е1, Татьяна продала квартиру и переехала в небольшой город за тысячу километров от Екатеринбурга. После того, как в Екатеринбурге скончался ее второй сын, в городе ее ничего не держало.
Бывшую супругу своего сына она не стала об этом предупреждать, потому что она пожелала разорвать с ней контакты.