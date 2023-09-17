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В Екатеринбурге найдена пенсионерка, которая переписала квартиру и пропала

В Екатеринбурге найдена пенсионерка, которая переписала квартиру и пропала

17 сентября 2023, 06:45
В Екатеринбурге нашли пожилую женщину, которая пропала после того, как переписала на незнакомцев недвижимость. История завершилась благополучно.

Пропавшая пенсионерка Татьяна с улицы Бисертской найдена живой. Разыскали ее полицейские, с задачей они справились за несколько часов.

Известно, что женщина находится в другом городе. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщили в отделении по взаимодействию со СМИ УВМД по Екатеринбургу.

Как сообщает Е1, Татьяна продала квартиру и переехала в небольшой город за тысячу километров от Екатеринбурга. После того, как в Екатеринбурге скончался ее второй сын, в городе ее ничего не держало.

Бывшую супругу своего сына она не стала об этом предупреждать, потому что она пожелала разорвать с ней контакты.

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#Происшествия#Полиция#Пенсионерка#Переезд#Пропажа#Недвижимость#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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