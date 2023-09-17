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В Казань вместо Екатеринбурга прилетел самолет из Москвы

В Казань вместо Екатеринбурга прилетел самолет из Москвы

17 сентября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Утром 17 сентября самолет авиакомпании «Аэрофлот» прилетел в Казань из Москвы, хотя по планам должен был прилететь в Екатеринбург.

Также около часа кружил над аэропортом. Пилот объяснил пассажирам, что причина в погодных условиях, пишет Е1.

Также, по словам пассажиров, летчик объявлял, что не хватает топлива, чтобы ждать в воздухе изменения погоды, поэтому необходимо приземлиться в Казани.

После приземления пассажиров более часа не выпускали из самолета, рассказали они.

Напомним, что 16 сентября на 3,5 часа был задержан рейс самолета из аэропорта Кольцово в ХМАО. Это произошло из-за погодных условий.

Бортпроводники севшего в поле самолета вернулись в Екатеринбург
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#Москва#Погода#Аэрофлот#Прилет#Аэропорт#Казань#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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