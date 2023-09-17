В Казань вместо Екатеринбурга прилетел самолет из Москвы

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Также около часа кружил над аэропортом. Пилот объяснил пассажирам, что причина в погодных условиях, пишет Е1.
Также, по словам пассажиров, летчик объявлял, что не хватает топлива, чтобы ждать в воздухе изменения погоды, поэтому необходимо приземлиться в Казани.
После приземления пассажиров более часа не выпускали из самолета, рассказали они.
Напомним, что 16 сентября на 3,5 часа был задержан рейс самолета из аэропорта Кольцово в ХМАО. Это произошло из-за погодных условий.