«В смысле я идиот?»: компания мужчин устроила массовую драку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
При этом били, преимущественно, одного мужчину, пишет Е1. Слышалось много мата. Согласно видео, снятому очевидцами, мужчину обозвали идиотом и прочими нецензурными словами, что ему не понравилось.
По данным УМВД, сообщение о произошедшем поступило в отделение №5. Сотрудники выехали на место, но конфликтующих там уже не было. А с заявлением в полицию никто не обращался.
Всех тех, кто знает что-то об этой драке, просят позвонить по телефонам: (343) 356-42-05 или 02.