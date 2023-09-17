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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:17

Компания мужчин устроила массовую драку в Екатеринбурге

«В смысле я идиот?»: компания мужчин устроила массовую драку в Екатеринбурге

17 сентября 2023, 07:15
Фото: 1MI

Компания мужчин устроила массовую драку в Екатеринбурге

Вечером 16 сентября в Екатеринбурге на улице Вайнера произошла массовая драка. Перепалка началась между 20 молодыми людьми.

При этом били, преимущественно, одного мужчину, пишет Е1. Слышалось много мата. Согласно видео, снятому очевидцами, мужчину обозвали идиотом и прочими нецензурными словами, что ему не понравилось.

По данным УМВД, сообщение о произошедшем поступило в отделение №5. Сотрудники выехали на место, но конфликтующих там уже не было. А с заявлением в полицию никто не обращался.

Всех тех, кто знает что-то об этой драке, просят позвонить по телефонам: (343) 356-42-05 или 02.

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#Полиция#Драка#Конфликт#Массовая драка#Мужчины#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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