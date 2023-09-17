В Сухом Логу задержан стрелявший в майора экс-полицейский

Далее участники аварии отправились в больницу на экспертизу, так как Тимакин отказался дуть в трубочку. Около Сухоложской районной больницы Тимакин побежал, а за ним отправился свидетель ЧП — бывший полицейский. Также он открыл по бегущему огонь из травматического пистолета.