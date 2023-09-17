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В Сухом Логу задержан стрелявший в майора экс-полицейский

В Сухом Логу задержан стрелявший в майора экс-полицейский

17 сентября 2023, 11:31
Фото: 1MI
В Сухом Логу задержан экс-полицейский, который стрелял в майора. Речь идет о Романе Федонове. Его подозревают в нападении на майора полиции Андрея Тимакина.

Стрельба произошла в ночь на 10 сентября около больницы после аварии, пишет Е1. Подозреваемый был задержан представителями ФСБ при поддержке спецподразделения «ГРОМ».

В отношении бывшего стража порядка завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ— «Покушение на убийство». При задержании у Федонова в автомобиле нашли боевое оружие.

Пострадавший, Андрей Тимакин, до сих пор находится в больнице. Он перенес несколько операций. К настоящему моменту его жизни ничего не угрожает.

В СУ СК и полиции сообщили, что пока не комментируют этот инцидент.

Напомним, что в злополучный день Андрей Тимакин позвонил в местную автоинспекцию и сообщил, что попал в небольшую аварию. Наряд выехал, чтобы оформить документы о происшествии.

Далее участники аварии отправились в больницу на экспертизу, так как Тимакин отказался дуть в трубочку. Около Сухоложской районной больницы Тимакин побежал, а за ним отправился свидетель ЧП — бывший полицейский. Также он открыл по бегущему огонь из травматического пистолета.

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