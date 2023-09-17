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Юбилейная «Майская прогулка» проходит в Екатеринбурге

Юбилейная «Майская прогулка» проходит в Екатеринбурге

17 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 17 сентября проходит юбилейная, 40-я «Массовая прогулка».

Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Старт мероприятия запланирован на площадке в сквере имени Александра Канделя, между метро «Динамо» и ККТ «Космос».

А финишируют участники на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета. На выбор спортсменов предложено пять маршрутов. Их дистанции варьируются от 10 до 50 км.

Ранее порядка 20 тысяч жителей Свердловской области вышли на массовый забег «Кросс нации». Массовый забег проходит в Екатеринбурге.

Около 20 тысяч жителей Свердловской области вышли на массовый забег «Кросс нации»
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#Свердловская область#Спортсмены#ККТ Космос#Кросс нации#Екатеринбург#Маршруты#Дарья Сорокина
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