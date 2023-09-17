Юбилейная «Майская прогулка» проходит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Старт мероприятия запланирован на площадке в сквере имени Александра Канделя, между метро «Динамо» и ККТ «Космос».
А финишируют участники на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета. На выбор спортсменов предложено пять маршрутов. Их дистанции варьируются от 10 до 50 км.
Ранее порядка 20 тысяч жителей Свердловской области вышли на массовый забег «Кросс нации». Массовый забег проходит в Екатеринбурге.