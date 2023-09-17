Жители Нижнего Тагила пожаловались на свалку мусора в Валегином бору

Как рассказал Иван TagilCity.ru, 17 сентября он и три человека отправились на уборку территории. Также некоторые люди обещали приехать на место самостоятельно. Все они будут убирать мусор в лесу. По словам Ивана, свалка там образовалась очень большая, поэтому работы тагильчанам предстоит много.