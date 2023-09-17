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Жители Нижнего Тагила пожаловались на свалку мусора в Валегином бору

Жители Нижнего Тагила пожаловались на свалку мусора в Валегином бору

17 сентября 2023, 06:06
Фото: Иван Воробьев
Активист Иван Воробьев из Нижнего Тагила рассказал о замусоренности Валегиного бора и отправился туда на уборку территории.

Мужчина, который также является владельцем туристической компании «Медведь-Экстрим», рассказал, что территорию замусорили туристы. Поэтому 17 сентября Иван и его помощники отправились на первую уборку территории.

Иван добавил, что 13 сентября он пошел на прогулку в одно из его любимых мест — Валегин бор, — чтобы полюбоваться природой. Однако вместо удовольствия от природы, он наблюдал множество мусора.

Думаю, прогуляюсь, подышу сосновым бором, послушаю шум леса, порадую глаз красивыми видами. Но не тут-то было. На прибрежной территории — свалки мусора. В лесу тоже не все хорошо. Хотел успокоить душу, а получилось совсем наоборот. Как я понимаю, многие за собой не хотят убирать, да и за ними убирать тоже не кому. Похоже, что придётся это делать нам, — сказал Иван.

Поэтому теперь Иван поставил цель — приехать сюда несколько раз и вывезти весь мусор. Он сразу сообщал, что одному ему не справиться.

Как рассказал Иван TagilCity.ru, 17 сентября он и три человека отправились на уборку территории. Также некоторые люди обещали приехать на место самостоятельно. Все они будут убирать мусор в лесу. По словам Ивана, свалка там образовалась очень большая, поэтому работы тагильчанам предстоит много.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Лес#Мусор#Туристы#Природа#Валегин бор#Свалка#Дарья Сорокина
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