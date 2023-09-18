Актеры сериала «СашаТаня» замечены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова приземлились в аэропорту Кольцово. 16 сентября их заметили в Арамиле, у дома на Космонавтов, 9. Рядом стояли киношные декорации, сообщается в телеграмм-канале «Бандитский центр».
В чем заключается сюжет съемок, пока неизвестно. Известно только, что во дворе в Арамиле расположился фургон киношников. Съемочный состав согласился попозировать для фото.
Напомним, что ранее в высотке в Екатеринбурге тоже проходили съемки кино. Однако не всем местным жителям это понравилось, и они даже связали перебои со светом с процессом киносъемки.