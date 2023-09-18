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Актеры сериала «СашаТаня» замечены в Екатеринбурге

Актеры сериала «СашаТаня» замечены в Екатеринбурге

18 сентября 2023, 08:30
Фото: Фото: "Бандитский центр ЕКБ"
В Екатеринбург прибыли актеры из сериала «СашаТаня». Их видели на улицах города 14 сентября.

Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова приземлились в аэропорту Кольцово. 16 сентября их заметили в Арамиле, у дома на Космонавтов, 9. Рядом стояли киношные декорации, сообщается в телеграмм-канале «Бандитский центр».

В чем заключается сюжет съемок, пока неизвестно. Известно только, что во дворе в Арамиле расположился фургон киношников. Съемочный состав согласился попозировать для фото.

Напомним, что ранее в высотке в Екатеринбурге тоже проходили съемки кино. Однако не всем местным жителям это понравилось, и они даже связали перебои со светом с процессом киносъемки.

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#Съемки#Космонавтов#Сериал#Екатеринбург#Актеры#Дарья Сорокина
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