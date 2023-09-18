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Бассейн на крыше бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге признали законным

Бассейн на крыше бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге признали законным

18 сентября 2023, 06:59
Фото: 1MI
В прокуратуре Екатеринбурге признали законным бассейн SKY, расположенный на крыше небоскреба «Высоцкий».

В июне 2023 года один из горожан поинтересовался у депутата Андрея Альшевских, было ли согласование работ по перепланировке бизнес-центра. Депутат обратился с тем же вопросом в свердловский Минстрой, администрацию Екатеринбурга и в прокуратуру.

Работники Ростехнадзора и прокуратуры через некоторое время пришли в бассейн с проверкой. После этого был вынесен вердикт о том, что строительство данного объекта является законным. При этом для его оборудования не нужны были разрешения мэрии и Минстроя.

Напомним, пожарный из Нижнего Тагила, принявший участие в ежегодном забеге на бизнес-центр «Высоцкий», после финиша предложил своей девушке выйти за него замуж.

Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой после забега на «Высоцкий»
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#Прокуратура#Администрация#Крыша#Бассейн#Минстрой#Высоцкий#Работы#Ростехнадзор#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Бизнес-центр#Согласование#Перепланировка
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