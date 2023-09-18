Бассейн на крыше бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге признали законным

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В июне 2023 года один из горожан поинтересовался у депутата Андрея Альшевских, было ли согласование работ по перепланировке бизнес-центра. Депутат обратился с тем же вопросом в свердловский Минстрой, администрацию Екатеринбурга и в прокуратуру.
Работники Ростехнадзора и прокуратуры через некоторое время пришли в бассейн с проверкой. После этого был вынесен вердикт о том, что строительство данного объекта является законным. При этом для его оборудования не нужны были разрешения мэрии и Минстроя.
Напомним, пожарный из Нижнего Тагила, принявший участие в ежегодном забеге на бизнес-центр «Высоцкий», после финиша предложил своей девушке выйти за него замуж.