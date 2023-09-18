Больница в Екатеринбурге закрыта из-за коронавируса

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Речь идет о больнице №40. Она закрыта с 18 сентября. Об этом рассказали сами екатеринбуржцы, пишет Ура.ру.
Екатеринбурженка рассказала, что она хотела посетить в больнице свою родственницу, но в учреждении ей сказали, что визиты запрещены из-за коронавируса. Медсестра, которая сообщала ей эту информацию, сослалась на официальное постановление.
В региональном минздраве пока не дали ответ по этому поводу.
Ранее сообщалось, что дети в Екатеринбурге стали чаще болеть ОРВИ, коронавирусом и коклюшем.