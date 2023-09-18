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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Больница в Екатеринбурге закрыта из-за коронавируса

Больница в Екатеринбурге закрыта из-за коронавируса

18 сентября 2023, 12:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на карантин закрыли больницу. Причина — распространение коронавирусной инфекции.

Речь идет о больнице №40. Она закрыта с 18 сентября. Об этом рассказали сами екатеринбуржцы, пишет Ура.ру.

Екатеринбурженка рассказала, что она хотела посетить в больнице свою родственницу, но в учреждении ей сказали, что визиты запрещены из-за коронавируса. Медсестра, которая сообщала ей эту информацию, сослалась на официальное постановление.

В региональном минздраве пока не дали ответ по этому поводу.

Ранее сообщалось, что дети в Екатеринбурге стали чаще болеть ОРВИ, коронавирусом и коклюшем.

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#Коронавирус#Больница#Инфекция#Карантин#Екатеринбург#Распространение#Дарья Сорокина
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