Делом об избиении ребенка бутылкой на Урале заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Глава ведомства потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела об избиении ребенка, сообщила пресс-служба СКР.
В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка. Поручение о предоставлении доклада дано исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.
Напомним, что бутылку о голову ребенка разбили два его ровесника. Это произошло вечером 15 сентября. Мальчик выходил из подъезда на улицу, как вдруг на него набросились.
Ранее несколько пьяных молодых людей подрались в Екатеринбурге около ТЦ «Антей». это произошло ночью.