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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Делом об избиении ребенка бутылкой на Урале заинтересовался Бастрыкин

Делом об избиении ребенка бутылкой на Урале заинтересовался Бастрыкин

18 сентября 2023, 09:05
Фото: 1MI
После того, как 10-летнему ребенку разбили голову бутылкой в Каменске-Уральском, происшествием заинтересовался глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава ведомства потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела об избиении ребенка, сообщила пресс-служба СКР.

В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка. Поручение о предоставлении доклада дано исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.

Напомним, что бутылку о голову ребенка разбили два его ровесника. Это произошло вечером 15 сентября. Мальчик выходил из подъезда на улицу, как вдруг на него набросились.

Ранее несколько пьяных молодых людей подрались в Екатеринбурге около ТЦ «Антей». это произошло ночью.

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