Директор школы № 22 в Екатеринбурге признал вину в конфликте с родителями

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Где-то я не услышал тревоги родителей, которая переросла в агрессию. Нужно было лучше наладить контакт, — сказал руководитель школы в беседе с агентством URA.RU.
По словам Смирнова, как человеку, работающему на благо школы «24 на 7», ему была неприятна «агрессия» со стороны родительского сообщества. Вместе с тем сейчас он сосредоточен на разрешении ситуации.
Напомним, напряженность между руководством 22-й школы и родителями набирала обороты с октября прошлого года — с того времени, как сменился директор — и вылился в публичный скандал в сентябре. Смирнову поставили в вину уход из школы 12 учителей, из-за чего дети стали чаще заниматься физкультурой в условиях отсутствия занятий по русскому языку, литературе, биологии и другим важным экзаменационным предметам.