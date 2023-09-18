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Директор школы № 22 в Екатеринбурге признал вину в конфликте с родителями

Директор школы № 22 в Екатеринбурге признал вину в конфликте с родителями

18 сентября 2023, 13:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге директор уралмашевской школы № 22 Илья Смирнов, против которого ополчились родители учеников, признал, что в этом есть и его вина.
Где-то я не услышал тревоги родителей, которая переросла в агрессию. Нужно было лучше наладить контакт, — сказал руководитель школы в беседе с агентством URA.RU.

По словам Смирнова, как человеку, работающему на благо школы «24 на 7», ему была неприятна «агрессия» со стороны родительского сообщества. Вместе с тем сейчас он сосредоточен на разрешении ситуации.

Напомним, напряженность между руководством 22-й школы и родителями набирала обороты с октября прошлого года — с того времени, как сменился директор — и вылился в публичный скандал в сентябре. Смирнову поставили в вину уход из школы 12 учителей, из-за чего дети стали чаще заниматься физкультурой в условиях отсутствия занятий по русскому языку, литературе, биологии и другим важным экзаменационным предметам.

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#Учителя#Скандал#Образование#Школьник#Школы#Конфликт#Екатеринбург#Григорий Орлов
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