Директор школы № 22 в Екатеринбурге признал вину в конфликте с родителями

Напомним, напряженность между руководством 22-й школы и родителями набирала обороты с октября прошлого года — с того времени, как сменился директор — и вылился в публичный скандал в сентябре. Смирнову поставили в вину уход из школы 12 учителей, из-за чего дети стали чаще заниматься физкультурой в условиях отсутствия занятий по русскому языку, литературе, биологии и другим важным экзаменационным предметам.