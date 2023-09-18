Эксперт назвал 5 причин слабого интернета и как их устранить

Также стены, особенно из кирпича, бетона или мрамора, могут плохо пропускать сигналы от роутера. Проблема часто возникает в многоэтажных домах с использованием бетона и металлических конструкций. В частных домах это может быть актуально для тех, у кого много комнат или этажей. Чтобы решить эту проблему, лучше разместить роутер подальше от таких стен или ближе к середине дома, чтобы сигнал проходил через минимальное количество преград.