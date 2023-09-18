Эксперт назвал 5 причин слабого интернета и как их устранить

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Если вы убедились, что роутер работает исправно и скорость соответствует вашему тарифу, но все равно интернет очень медленный, стоит проверить, не мешают ли прохождению сигнала некоторые предметы в комнате или в других помещениях дома, пишет ИА RuNews24.ru
Один из таких предметов — микроволновая печь, которая используется на кухне. Она испускает электромагнитное излучение на частоте около 2,4 ГГц, что совпадает с частотой Wi-Fi. Если они работают одновременно, может возникнуть перебой в сигнале. Это может быть особенно заметно, если вы одновременно смотрите фильм и разогреваете еду.
Также стены, особенно из кирпича, бетона или мрамора, могут плохо пропускать сигналы от роутера. Проблема часто возникает в многоэтажных домах с использованием бетона и металлических конструкций. В частных домах это может быть актуально для тех, у кого много комнат или этажей. Чтобы решить эту проблему, лучше разместить роутер подальше от таких стен или ближе к середине дома, чтобы сигнал проходил через минимальное количество преград.
Еще одним предметом, который может помешать работе роутера, является стационарный телефон. В прошлом они были популярными в каждом доме, но сейчас их использование сильно сократилось из-за наличия мобильных телефонов. Однако, если у вас все еще есть стационарный телефон, то именно он может создавать помехи для сигнала роутера.