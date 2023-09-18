Еще одну часть улицы Красноармейской перекроют для транспорта в Нижнем Тагиле

Напомним, с 22 до 28 сентября в Нижнем Тагиле нельзя будет проехать по улице Красноармейской от Карла Маркса до Ломоносова. На сегодняшний день закрыт участок от Ленина до Карла Маркса. Работы там проводит АО «Регионгаз-инвест».