Еще одну часть улицы Красноармейской перекроют для транспорта в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Ограничения будут действовать с 20 сентября до 27 октября 2023 года. Они связаны со строительством новой насосной станции в парке «Народный-2» и реконструкцией коллектора.
Схема объезда уже согласована с управлением городским хозяйством Нижнего Тагила. Подрядной организации, МУП «Тагилдорстрой», до начала работ необходимо установить дорожные знаки. Копия постановления будет направлена в местное ГИБДД.
Напомним, с 22 до 28 сентября в Нижнем Тагиле нельзя будет проехать по улице Красноармейской от Карла Маркса до Ломоносова. На сегодняшний день закрыт участок от Ленина до Карла Маркса. Работы там проводит АО «Регионгаз-инвест».