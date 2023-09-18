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Updated Сегодня, 10:23

Еще одну часть улицы Красноармейской перекроют для транспорта в Нижнем Тагиле

Еще одну часть улицы Красноармейской перекроют для транспорта в Нижнем Тагиле

18 сентября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Более чем на месяц в Нижнем Тагиле перекроют для движения транспортных средств улицу Красноармейскую от дома № 81 до дома № 107.

Ограничения будут действовать с 20 сентября до 27 октября 2023 года. Они связаны со строительством новой насосной станции в парке «Народный-2» и реконструкцией коллектора.

Схема объезда уже согласована с управлением городским хозяйством Нижнего Тагила. Подрядной организации, МУП «Тагилдорстрой», до начала работ необходимо установить дорожные знаки. Копия постановления будет направлена в местное ГИБДД.

Напомним, с 22 до 28 сентября в Нижнем Тагиле нельзя будет проехать по улице Красноармейской от Карла Маркса до Ломоносова. На сегодняшний день закрыт участок от Ленина до Карла Маркса. Работы там проводит АО «Регионгаз-инвест».

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