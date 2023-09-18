Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве

По сведениям Telegram-канала «Не для протокола», близкого к пресс-службе губернатора Евгения Куйвашева, причиной снятия Данилова с должности стала коррупция — его якобы заподозрили во взятке. В прокуратуре и СК пока не комментировали возможное уголовное дело в отношении чиновника.