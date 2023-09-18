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Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве

Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве

18 сентября 2023, 11:02
Фото: Telegram-канал «Не для протокола»
18 сентября в Свердловской области уволили начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова уволили с должности из-за подозрения в коррупционном преступлении.

Информацию об увольнении Данилова подтвердили в департаменте информполитики региона.

Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства региона, — говорится в сообщении департамента.

По сведениям Telegram-канала «Не для протокола», близкого к пресс-службе губернатора Евгения Куйвашева, причиной снятия Данилова с должности стала коррупция — его якобы заподозрили во взятке. В прокуратуре и СК пока не комментировали возможное уголовное дело в отношении чиновника.

В 2008 году Вячеслава Данилова избрали депутатом нижнетагильской думы. В 2010–2012 годах занимал должность вице-мэра Нижнего Тагила, после чего был назначен замначальника ГКУ «Управление автомобильных дорог». В 2017 году Данилов возглавил дорожное учреждение.

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#Политика#Свердловская область#Чиновники#Увольнение#Коррупция#Взятка#Дороги#Григорий Орлов
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