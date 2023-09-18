Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Информацию об увольнении Данилова подтвердили в департаменте информполитики региона.
Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства региона, — говорится в сообщении департамента.
По сведениям Telegram-канала «Не для протокола», близкого к пресс-службе губернатора Евгения Куйвашева, причиной снятия Данилова с должности стала коррупция — его якобы заподозрили во взятке. В прокуратуре и СК пока не комментировали возможное уголовное дело в отношении чиновника.
В 2008 году Вячеслава Данилова избрали депутатом нижнетагильской думы. В 2010–2012 годах занимал должность вице-мэра Нижнего Тагила, после чего был назначен замначальника ГКУ «Управление автомобильных дорог». В 2017 году Данилов возглавил дорожное учреждение.